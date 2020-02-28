Брюссель, , 10:04 — REGNUM Североатлантический альянс сегодня, 28 февраля, проведет экстренные консультации по запросу Турции для обмена информацией по Идлибу. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Североатлантический совет на уровне послов 29 стран альянса встретится в пятницу по запросу Турции для проведения консультаций по ситуации в Сирии», — цитирует пресс-служба НАТО слова Столтенберга.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля турецкая армия атаковала позиции армии Сирии в ответ на обстрел в провинции Идлиб. Сообщалось, что турецкие войска нанесли удары с воздуха по позициям правительственных войск. Также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал продолжить наносить удары по сирийским войскам.

Напомним, вооруженные силы Турции активно поддерживают террористов в Идлибе, что не позволяет урегулировать конфликт в Сирии.

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