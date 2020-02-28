Кемерово, , 10:03 — REGNUM Исследователь, а в 2012—2019 гг. начальник департамента образования и науки Кемеровской области при губернаторе Амане Тулееве Артур Владимирович Чепкасов представил на защиту текст своей диссертации на соискание учёной степени доктора филологических наук «Средства массовой информации и публичный дискурс регионального лидера как инструменты формирования имиджа региона (на примере Кемеровской области)». Защита диссертации по специальности Д 212.198.12 (филологические науки) прошла в Российском государственном гуманитарном университете 27 февраля 2020 года.

Работа была выполнена на кафедре журналистики и русской литературы ХХ века Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций Кемеровского государственного университета.

Большинством голосов диссертация была отклонена.

Однако текст диссертации позволяет надеяться, что огромный вклад в науку исследователем А. В. Чепкасовым уже внесён. Ведь Чепкасов пишет, что для своей докторской диссертации изучил рукописи и видеозаписи 53 (!) публичных выступлений губернатора Кемеровской области А. Г. Тулеева.

Чепкасов сообщает, что в итоге решил следующие «научные задачи»: «1) описание генезиса публичного выступления регионального политического лидера; 2) анализ текстов публичных выступлений регионального лидера в аспекте коммуникативной функции и коммуникативной эффективности; 3) описание процесса формирования имиджа территории в публичном дискурсе регионального политического лидера, построение модели транслируемого имиджа территории; 4) описание закономерностей формирования имиджа территории в медийном дискурсе, построение модели ретранслируемого имиджа территории; 5) установление корреляции между имиджем территории, транслируемым в публичном дискурсе регионального политического лидера, и имиджем территории, ретранслируемым в медийном дискурсе». И в результате пришёл к крупному научному выводу о том, что «в целом образ Кузбасса, формируемый СМИ разных уровней, по своей структуре и устойчивости коррелирует с образом территории, формируемым в публичном дискурсе А. Г. Тулеева. Это позволяет заключить, что между данными имиджами существует динамическая взаимосвязь…»