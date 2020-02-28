Краснодар, , 10:01 — REGNUM Виталий Мазнинов избран на должность главы Туапсинского района Краснодарского края 27 февраля решением депутатов Совета Туапсинского района. Ранее Мазнинов работал в должности с приставкой «и. о.», сообщила пресс-служба администрации района.

Депутатам были предложены две кандидатуры, исполняющий обязанности главы района Виталий Мазнинов и глава Вельяминовского поселения Александр Урванцев. По итогам тайного голосования поддержку получила кандидатура Виталия Мазнинова.

Виталий Мазнинов после избрания обратился к депутатам, отметив, что намерен провести масштабную модернизацию ЖКХ, сосредоточиться на развитии северных поселений района, санаторно-курортного комплекса, социальной сферы.

Напомним, прежний руководитель района Анатолий Русин покинул пост 25 ноября 2019 года.