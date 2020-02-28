Вашингтон, , 10:00 — REGNUM Вашингтон допускает возобновление сотрудничества с Россией в ядерной сфере. Об этом говорится в докладе Главного контрольного управления (GAO).

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Уточняется, что это двустороннее «ограниченное» взаимодействие может быть возобновлено с целью повысить уровень обеспечения безопасности ядерных материалов, находящихся на территории России. Как следует из документа, речь идёт о технических обменах и профессиональной подготовке.

«Эти возможности могли бы предоставить Соединенным Штатам более полную информацию о риске, связанном с российскими ядерными материалами», — говорится в докладе.

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«Обеспечение безопасности ядерных материалов во всём мире остается одной из главных задач приоритет национальной безопасности, и, по оценкам, Россия имеет крупнейшее запасы ядерных материалов в мире, по меньшей мере 617 тыс. кг», — отмечено в документе.

Также указано, что в 2014 году, после введения в отношении России санкций со стороны США из-за «вторжения» на Украину, РФ объявила об отказе от помощи Соединённых Штатов в обеспечении безопасности ядерных объектов на территории России, и сотрудничество с «Национальной администрацией по ядерной безопасности (NNSA) было резко свёрнуто». При этом в управлении напомнили, что США и Россия в течение почти двух десятилетий сотрудничали с целью повышения безопасности на десятках российских ядерных объектов.

В Главном контрольном управлении подчеркнули, что помешать полноценному двустороннему сотрудничеству может, в первую очередь, ухудшение политических отношений между двумя странами.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее претендент на пост президента США от Демократической партии, сенатор Конгресса США от штата Миннесота Эми Клобушар заявила о том, что Соединённые Штаты должны немедленно начать переговоры с Россией о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).