Лилонгве, , 10:04 — REGNUM Малави стала последней страной юга Африки, где было легализовано выращивание, продажа и экспорт марихуаны. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, легализация коснется сфер изготовления лекарств и производства конопляного волокна, которое используются для изготовления одежды, биотоплива, бумаги и других продуктов. Однако марихуана не будет легализована для личного пользования, сообщают журналисты.

По мнению экспертов, экспорт каннабиса станет дополнением к экспорту табака, прибыль от которого составляет основу валютных поступлений Малави.

Другие страны юга Африки, в том числе Замбия, Лесото и Зимбабве, также облегчили правила выращивания марихуаны. Однако ЮАР остается единственной страной региона, где было декриминализировано выращивание растения для личного использования.