Тбилиси, , 10:00 — REGNUM Экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили отказался от предложения баллотироваться на парламентских выборах в качестве мажоритарного депутата. Об этом бывший грузинский лидер рассказал 27 февраля в интервью телеканалу «Палитраньюс».

"Существовала идея, что было бы хорошо выдвинуть меня в качестве мажоритарного депутата, на данном этапе я с этим не согласился», — рассказал Маргвелашвили.

Он подчеркнул, что его цель — содействие процессу, который сделает Грузию многопартийной, а не авторитарной страной. Он считает, что власть в стране не должна быть в руках одной партии.

Напомним, Маргвелашвили объявил о своем намерении вернуться в политику 16 февраля в эфире другого телеканала — «Мтавари архи». Он подчеркнул, что готов вести диалог с разными политическими фигурами, включая экс-президента Михаила Саакашвили, которого Маргвелашвили сменил, когда в Грузии поменялся правящий режим. После такого высказывания его сравнили с «политическим пластилином».

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