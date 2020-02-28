Москва, , 09:53 — REGNUM Российский проект «Ваш контроль», созданный Минэкономразвития для обратной связи с населением, вошел в число финалистов конкурса «WSIS prizes 2020», проводимого под эгидой ООН.

«Ваш контроль» стал одним из 5 лучших проектов в номинации «Электронное правительство» (E-government).

Итоги конкурса, участие в котором приняло более 2 млн человек и было представлено 752 проекта, будут подведены в апреле на церемонии вручения наград в рамках Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества (World Summit On The Information Society) в Женеве.

По словам разработчиков проекта, «Ваш контроль» позволяет выстроить диалог между обществом и государством через обратную связь при получении госуслуг. Каждый гражданин может оценить качество предоставляемых ему услуг в любом центре «Мои Документы» или онлайн, собираемые оценки и отзывы учитываются при совершенствовании процессов предоставления услуг.

Обратная связь, которую предоставляют граждане, дает возможность оценивать деятельность руководителей территориальных органов власти и центров оказания государственных услуг «Мои документы», количество которых в стране около 13 тысяч. Ежемесячно, используя онлайн платформу, граждане оценивают примерно 2 млн оказанных им услуг с привязкой конкретной точке.