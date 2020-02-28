Тирана, , 10:17 — REGNUM 27 февраля спикер парламента Албании Грамоз Ручи провел встречу с послом Египта в Албании Мохамедом Халилем.

Албанское государственное новостное агентство ATA приводит заявления Ручи, сделанные в ходе пресс-конференции, прошедшей после встречи:

«Мы высоко ценим признание Египтом независимости Косово и высоко оценим лоббирование вами признания Косово в тех странах ОИК (Организация исламская конференция) и ЛАГ (Лига арабских государств)», которые его не признают. Мы считаем Египет ключевым партнером на Ближнем Востоке. Албания может открыть египетским продуктам и инвестициям дверь на Балканы».

Читайте также: Албанцы отмечают двенадцатую годовщину провозглашения независимости Косово

Также Ручи заявил о намерении расширить межпарламентское сотрудничество между двумя странами.

В свою очередь, посол Халиль заверил представителя Албании в том, что Египет продолжит поддерживать самопровозглашенное Косово и способствовать продолжению диалога между Косово и Сербией.

Читайте ранее в этом сюжете: Мицотакис поздравил премьера непризнаваемой Грецией Республики Косово