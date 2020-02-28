Сеул, , 15:49 — REGNUM Полный запрет на въезд граждан Китая в Южную Корею не принесёт какой-либо пользы. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление представителя администрации Мун Чжэ Ина Кан Мин Сока.

Известно, что петицию, призывающую ввести полный запрет в рамках борьбы с коронавирусом нового типа, подписали 760 тыс. человек, а петицию с требованием объявить импичмент президенту — более 1 млн человек.

Читайте также: Жители Южной Кореи требуют импичмента Мун Чжэ Ина

Представитель администрации отметил, что после того, как 4 февраля власти страны ограничили въезд иностранцам, посещавшим в течение последних двух недель китайскую провинцию Хубэй, среди граждан Китая не было выявлено ни одного случая заражения. Китайцы, что заехали в страну прежде, пошли на поправку и находятся в стабильном состоянии или выписаны из больниц.

Кан Мин Сок подчеркнул, что в последнее время число граждан КНР, посещающих Южную Корею сократилось, а поток южнокорейцев в Китай, напротив, вырос. Он также подчеркнул, что прежде чем ввести ограничительные меры, правительство страны руководствовалось интересами граждан и эффективностью карантинных мер.

Читайте также: В Южной Корее зафиксировали рост туристического потока в Китай

Представитель администрации акцентировал внимание на том, что в последнее время число случаев заражения в Китае снижается, а также выразил сожаления по поводу заявлений о том, что правительство Южной Кореи ведет противоэпидемическую политику с оглядкой на Китай.