Анкара, , 09:32 — REGNUM Вооружённые силы Турции «нейтрализовали» в сирийской провинции Идлиб 1709 солдат армии режима Башара Асада. Таковы итоги проводимой Анкарой операции за последние 17 дней. Об этом 28 февраля сообщает агентство Anadolu со ссылкой на полученные данные.

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Так, уточняется, что за это время были выведены из строя 55 танков, три вертолёта, 18 единиц бронетехники и 29 гаубиц противника. Кроме того, уничтожено 21 военное транспортное средство, шесть складов боеприпасов и семь минометов войск «дамасского режима».

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Как сообщало ИА REGNUM, обострение конфликта в сирийской провинции Идлиб началось после наступления правительственных войск на этот анклав террористов в стране. Турция заявила о гибели по меньшей мере 14 турецких военнослужащих в результате двух обстрелов в сирийском Идлибе, обвинив в этом «режим Башара Асада».

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12 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о решительном настрое Анкары вытеснить сирийские правительственные силы за пределы своих наблюдательных пунктов в зоне деэскалации Идлиб. Он подчеркнул, что войска «режима Асада» должны быть отброшены за пределы зоны Идлиб до конца февраля, при этом Анкара готова применить для этого любую необходимую силу.

Эрдоган заявил также, что в случае нападения на позиции Турции будут нанесены ответные удары по сирийским военным даже в том случае, если их позиции находятся за пределами территорий, оговоренных в сочинском меморандуме.