Москва, , 09:29 — REGNUM Турецкие военнослужащие, попавшие под обстрел сирийской армии в Идлибе 27 февраля, находились в боевых порядках террористических формирований. Об этом сообщили 28 февраля журналистам в российском Минобороны.

Военные Турции попали под огонь сирийских сил в районе населенного пункта Бехун, хотя не должны были там находиться. Это следовало из координат их нахождения, переданных Турцией российскому Центру примирения. В Идлибе попытались наступить широким фронтом боевики группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), уточнили в Минобороны.

«Авиация Воздушно-космических сил России в районе населенного пункта Бехун не применялась», — добавили в ведомстве.

Отмечено также, что российская сторона, узнав о пострадавших турецких военных, предприняла меры для прекращения огня сирийскими военными. Погибших и раненых эвакуировали на территорию Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, турецкие власти заявили, что 33 военнослужащих погибли 27 февраля из-за воздушного удара сирийских сил в Идлибе. Вице-президент Турции Фуат Октай пригрозил отомстить за это президенту Сирии Башару Асаду.

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