Париж, , 09:18 — REGNUM Министр здравоохранения Франции Оливье Веран сделал заявление о значительном увеличении числа случаев заражения коронавирусом в стране, передает BFM TV.

Министр подтвердил 38 случаев заболевания коронавирусом во Франции, отметив «значительное увеличение» числа инфицированных пациентов.

По его словам, из 38 пациентов 12 были выписаны из больницы, остальные госпитализированы. В общей сложности погибли два человека: турист из Китая и гражданин Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Парижа Анн Идальго оправдала свои действия в борьбе с коронавирусом в столице.

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