Москва, , 09:12 — REGNUM Звания Героев России удостоены генерал-полковник Сергей Рудской и генерал-полковник Андрей Сердюков, участники контртеррористической операции в Сирии. Об этом сообщает 28 февраля ТАСС со ссылкой на источник в военном ведомстве. этим

Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской руководил операциями российских войск в Сирии, а командующий ВДВ Алексей Сердюков руководил группировкой войск на месте. Отмечается, что почётное звание присвоено генералам за «заслуги в Сирии».

«Рудской и Сердюков получили золотые звезды Героев России 23 февраля», — уточнил собеседник агентства.

Рудского назначили начальником Главного оперативного управления Генштаба в 2015 году. Сердюков командует ВДВ с 2016 года, ранее он был начальником штаба — первым заместителем командующего войсками Южного военного округа.

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