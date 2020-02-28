Вашингтон, , 09:09 — REGNUM Нападения турецких солдат на сирийских военнослужащих в провинции Идлиб в Сирии вызывает обеспокоенность Вашингтона, однако в сложившейся ситуации Соединённые Штаты поддерживают позицию Анкары и поддерживают своего союзника по НАТО. Об этом заявил представитель Госдепартамента США, сообщает агентство Reuters.

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«Мы поддерживаем нашего союзника по НАТО — Турцию и продолжаем призывать к немедленному прекращению этого отвратительного наступления режима Асада, России и поддерживаемых Ираном сил», — говорится в заявлении представителя американского Госдепа.

Также в Госдепе заявили, что Вашингтон находятся в контакте с турецкими властями, чтобы уточнить и подтвердить информацию об инциденте и прояснить ситуацию.

Напомним, ранее сенатор от Республиканской партии США Марко Рубио поддержал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в его агрессии в сирийской провинции Идлиб, заявив, что турецкий лидер находится здесь «по праву».

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Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля армия Турции начала наносить удары по позициям сирийской армии в провинции Идлиб. В Анкаре сообщили о гибели 33 своих военнослужащих из-за авиаудара сирийских сил. После проведения экстренного совещания под руководством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и ряда международных консультаций в Анкаре заявили о готовности объявить военное положение.

Добавим, что пресс-секретарь возглавляемой Эрдоганом Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что после этого инцидента Анкара приняла решение считать сирийские войска «вражескими целями».

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