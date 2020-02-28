Киев, , 09:01 — REGNUM Украинские власти переименовали парк, названный в честь советского писателя, автора романа «Как закалялась сталь» Николая Островского, сообщил 28 февраля ресурс «Информатор».

Парк, расположенный в Соломенском районе Киева, переименовали в честь украинского поэта Николая Зерова.

В 1971 году в парке установили памятник Островскому, но под предлогом выполнения закона «о декоммунизации», его снесли. В данный момент проводится демонтаж старого названия парка.

Напомним, ранее украинская чиновница предложила изъять из библиотек все книги, изданные в СССР и заменить их на современные, исключительно украиноязычные, издания.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее композитор Владимир Быстряков сравнил подобные «реформы» с практикой нацистской Германии, в которой сжигались книги писателей-евреев и писателей левой направленности.

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