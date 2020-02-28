Екатеринбург, , 08:53 — REGNUM На единую социальную карту в Свердловской области нанесут рисунки, напоминающие малахит. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информполитики региона.

Минерал лёг в основу дизайн-концепции карты. На белом фоне, кроме логотипов «МИР» и «Единая социальная карта», размещены круглые изображения, стилизованные под малахит.

По мнению авторов концепции, минерал «является одним из брендов Урала».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Среднем Урале выбрали оператора единой социальной карты. Им стало ООО «Сапфир-эксперт».

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