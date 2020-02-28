Вашингтон, , 08:20 — REGNUM Соединённые Штаты обвинили Китай в нарушении двусторонних и международных договоренностей. Такие заявления с американской стороны прозвучали после инцидента, произошедшего накануне, 27 февраля, в Тихом океане. Об этом говорится в заявлении Военно-морских сил США.

https://twitter.com/USPacificFleet/status/1233164254284398592

Из сообщения стало известно, что китайский эсминец направил лазер на самолёт-разведчик P-8A Poseidon ВМС США, который патрулировал пространство над международными водами Тихого океана в 380 милях к западу от острова Гуам. Уточняется, что это произошло 17 февраля.

«Лазер, который не был виден невооруженным глазом, был замечен датчиком на борту P-8A», — пояснили в военном ведомстве, добавив, что лазер такого класса «потенциально может причинить серьёзный ущерб лётным экипажам и морякам, а также корабельным и авиационным системам».

В ВМС США назвали действия эсминца КНР «небезопасными и непрофессиональными», заверив, что американский самолёт совершал патрулирование в полном соответствии с международными нормами.

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