Москва, 28 февраля 2020, 08:16 — REGNUM Правда о Европе во время Второй мировой войны заключается в том, что она вся вела войну с евреями и коммунистами, но не с нацизмом, заявил бывший глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По его словам, кроме этих вышеперечисленных групп, в Европе больше никто с нацистами не воевал. Но об этом все почему-то предпочитают забыть. Основными антифашистскими силами в Италии, Албании, Греции и Югославии были именно коммунисты. Почему же Россия только и занимается тем, что оправдывается, когда оправдываться не за что, достаточно только сказать правду?