Москва, , 08:16 — REGNUM Правда о Европе во время Второй мировой войны заключается в том, что она вся вела войну с евреями и коммунистами, но не с нацизмом, заявил бывший глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«В какой стране не преследовали коммунистов в Восточной Европе? В Польше, Латвии, Эстонии, Румынии, Венгрии, во всех странах вдруг они исчезли… Они были уничтожены. Уничтожали коммунистов и евреев, поэтому после войны почти не осталось коммунистов в Польше — те, которые сохранились в Армии Людовой, и все. Движение Сопротивления во Франции, из кого оно состояло? Там были испанцы — беженцы из франкистской Испании, республиканцы, там были евреи и французские коммунисты. Всё!» — заявил Кедми.

По его словам, кроме этих вышеперечисленных групп, в Европе больше никто с нацистами не воевал. Но об этом все почему-то предпочитают забыть. Основными антифашистскими силами в Италии, Албании, Греции и Югославии были именно коммунисты. Почему же Россия только и занимается тем, что оправдывается, когда оправдываться не за что, достаточно только сказать правду?