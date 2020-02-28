Сеул, , 08:16 — REGNUM Правительство Южной Кореи разрабатывает план эвакуации южнокорейских граждан из Ирана, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на дипломатические источники.

По данным источников, данные меры приняты в связи с быстрым распространением вируса по стране. Кроме того, Иран занимает второе место после Китая по числу смертей от коронавируса COVID-19.

По данным МИД Ирана от 27 февраля, число жертв достигло отметки в 26 человек, а число заразившихся — 245 человек.

В настоящее время на территории Ирана находятся около 200 граждан Южной Кореи.

В связи с сокращением авиасообщения между странами Ближнего Востока и Ираном, правительство Южной Кореи рассматривает возможность вывоза своих граждан в соседние страны, откуда их можно будет вывезти самолётом. Также рассматривается возможность отправки в Иран чартерного самолёта.