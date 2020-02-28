Анкара, , 07:49 — REGNUM Министр обороны Турции Хулуси Акар посетил штаб командования тактическими действиями турецкой армии в сирийском Идлибе, сообщает 28 февраля агентство Anadolu.

На месте он провёл совещание с командующими сухопутными войсками и военно-воздушными силами Турции. Сейчас Акар руководит операциями турецкой армии из оперативного штаба в нулевой точке турецко-сирийской границы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Турции сообщили о гибели 33 своих военнослужащих из-за авиаудара сирийских сил в провинции Идлиб. После проведения экстренного совещания под руководством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и ряда международных консультаций в Анкаре заявили о готовности объявить военное положение.

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