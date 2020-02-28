Новосибирск, , 07:35 — REGNUM Призыв ввести новые санкции в отношении России, российских должностных лиц и бизнесменов — привычная картина политической жизни США, считает кандидат юридических наук, заведующий кафедрой административного, финансового и корпоративного права Новосибирского государственного университета экономики и управления Олег Шерстобоев.

Напомним, ранее сенаторы-демократы США выступили с призывом, что в отношении России должны быть введены новые санкции.

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«Вмешательство в выборы, проводимые в США — это традиционная риторика американского истеблишмента. Призыв ввести новые санкции в отношении России, российских должностных лиц и/или бизнесменов — это также привычная картина политической жизни США. Поэтому сам по себе призыв ввести новые санкции со стороны отдельных сенаторов, ещё ничего не означает. Такие призывы можно рассматривать как барометр политических настроений в Вашингтоне. В данном случае, по сообщению СМИ, фигурантом антироссийских призывов стал сенатор Чак Шумер (Senator Chuck Schumer). Это один из лидеров демократической партии, которому для целей избирательной кампании 2020 года положено критиковать оппонентов из Республиканской партии, прежде всего Дональда Трампа. Об этом свидетельствует и текст предполагаемого обращения сенатора, он призывает главу государства противостоять антиамериканским действиям, фактически обвиняя его в преступном бездействии. Нужно отметить, что это не первый выпад сенатора Шумера в адрес президента Трампа. Аналогичная реакция наблюдалась по результатам американо-китайских торговых переговоров», — уточняет эксперт.

Он напомнил, что в США действует несколько законов об антироссийских санкциях, включая специализированный закон против вмешательства в выборы (на стадии законопроекта он получил условное название DETER). В нём даётся общий перечень санкций, решение о конкретных санкциях принимаются после расследования, в котором участвуют, в зависимости от ситуации, внешняя разведка, силовые и финансовые ведомства. Поэтому письмо сенатора может быть лишь поводом для расследования. Санкции могут быть в отношении виновных физических или юридических лиц, а могут касаться экономических секторов.

Олег Шерстобоев «Говоря о том, скажутся ли новые санкции на внешней экономике? Наверное, смотря какие санкции выдвинут в нашу сторону. Если это персональные, то они скажутся на предпринимательской деятельности отдельных лиц, их возможности перемещаться за рубежом, контактировать с кем-либо находящимся в американской юрисдикции или аффилированным с такими лицами. Секторальные санкции могут сказаться на отдельных сферах экономики, а может быть, на экономике в целом, все зависит от их масштабов. Конечно, санкции сказываются на желании иностранных инвесторов работать с российскими лицами. Так, агентство Bloomberg в августе 2018 года цитировало лондонского трейдера одного из инвестиционных банков. Он отметил, что новые санкции запутанные, инвесторам сложно просчитывать их эффект, непонятно какие санкции действуют, в отношении кого и за что. Поэтому санкции — это неопределенность, что нельзя рассматривать позитивно, но санкции стали стабильной реальностью, что дает возможность России прогнозировать недружелюбные действия и готовиться к ним. В принципе, последние годы продемонстрировали позитивные тенденции, государство формирует компенсационные механизмы, бизнес ищет обходные пути. В таких условиях, можно предположить, что режим санкций становится обыденным условием ведения бизнеса в России и с Россией, если следовать определённым правилам, то можно нейтрализовать их негативный эффект».

Как сообщало ИА REGNUM, американские политики попросили Госдепартамент США и министерство финансов рассмотреть возможность введения ограничительных мер против российских граждан, уличённых во вмешательстве в выборы президента США в 2020 году, и санкций лично в отношении президента России Владимира Путина.