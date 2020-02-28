Москва, 28 февраля 2020, 07:33 — REGNUM Проблема Конституции как стратегического и даже идеологического документа, а следовательно и поправок к ней, заключаются в том, насколько реальная практика будет соответствовать букве текста, заявил писатель, президент Фонда Достоевского Игорь Волгин в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По его словам, «библией коммунизма» являются ранние и именно ранние работы Карла Маркса. Он также отметил, что проблема не столько в том, какие хорошие и нужные поправки будут внесены в нашу сегодняшнюю Конституцию, а в том, будут ли они реально работать так, как написано.