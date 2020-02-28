Москва, , 07:33 — REGNUM Проблема Конституции как стратегического и даже идеологического документа, а следовательно и поправок к ней, заключаются в том, насколько реальная практика будет соответствовать букве текста, заявил писатель, президент Фонда Достоевского Игорь Волгин в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Что самое страшное — это расхождение идеологии и исторической практики. Идея христианства прекрасная. Что мы можем сказать, если костры инквизиции, великая инквизиция, священная инквизиция, она что, она дискредитировала христианство? Нет, конечно. То же самое, наша практика историческая дискредитировала идеалы коммунизма? Вот это вопрос большой, понимаете?» — заявил Волгин.

По его словам, «библией коммунизма» являются ранние и именно ранние работы Карла Маркса. Он также отметил, что проблема не столько в том, какие хорошие и нужные поправки будут внесены в нашу сегодняшнюю Конституцию, а в том, будут ли они реально работать так, как написано.