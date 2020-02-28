Гонконг, Китай, , 07:50 — REGNUM Известный гонконгский медиамагнат, основатель издания Next Media Джимми Лай был арестован правоохранительными органами Гонконга за участие в акциях протеста в августе 2019 года, об этом 28 февраля сообщает Associated Press.

Основатель крупнейшего в регионе издательства был арестован в 7 часов утра по местному времени в своем собственном доме и доставлен в полицейский участок.

Напомним, акции протеста в китайском Гонконге вспыхнули в июне 2019 года и продолжались свыше семи месяцев. Манифестанты выступали против умаления прав автономии, которое, как им кажется, происходит по воле властей региона.

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