Анкара, , 07:23 — REGNUM Число турецких военнослужащих, погибших из-за авиаудара сирийских сил в провинции Идлиб, возросло до 33 человек, заявил 28 февраля губернатор турецкой провинции Хатай Рахми Доган, передает агентство Anadolu.

«33 наших солдата приняли мученическую смерть в результате воздушного удара», — сказал он.

Доган добавил, что атака также привела к ранению 32 турецких солдат. Их госпитализировали, сейчас они находятся в стабильном состоянии.

Напомним, вину за атаку Анкара возложила на сирийских военных и «режим президента Сирии Башара Асада». После проведения экстренного совещания под руководством Эрдогана и ряда международных консультаций в Турции заявили о готовности объявить военное положение.

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