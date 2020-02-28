Москва, 28 февраля 2020, 07:15 — REGNUM КПРФ не имеет никакого отношения к коммунизму и тем людям, что строили СССР как сверхдержаву, заявил телеведущий Владимир Соловьёв в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Полемизируя с депутатом Госдумы РФ от партии КПРФ Леонидом Калашниковым, телеведущий напомнил о связях КПРФ с антироссийскими олигархами вроде Михаила Ходорковского, а также о связях с оппозиционеров Алексеем Навальным, которого нельзя заподозрить в пророссийскости.
Калашников же заявил, что для того, чтобы вновь сделать Россию сверхдержавой, нужно привести к власти людей из КПРФ, которых он назвал коммунистами, что вызывало недоумение телеведущего.