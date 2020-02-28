Москва, , 07:15 — REGNUM КПРФ не имеет никакого отношения к коммунизму и тем людям, что строили СССР как сверхдержаву, заявил телеведущий Владимир Соловьёв в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Полемизируя с депутатом Госдумы РФ от партии КПРФ Леонидом Калашниковым, телеведущий напомнил о связях КПРФ с антироссийскими олигархами вроде Михаила Ходорковского, а также о связях с оппозиционеров Алексеем Навальным, которого нельзя заподозрить в пророссийскости.

«Вы мне тех коммунистов найдите. Если бы те коммунисты, которые построили Советский Союз, посмотрели на нынешних коммунистов, они бы их щелбанами задушили… Руководитель московского отделения партии коммунист что ли? Не доктор наук, не профессор, не мастер спорта, а еще постоянно с Навальным тусуется! Я хочу честных, убежденных коммунистов!», — заявил Соловьёв.

Калашников же заявил, что для того, чтобы вновь сделать Россию сверхдержавой, нужно привести к власти людей из КПРФ, которых он назвал коммунистами, что вызывало недоумение телеведущего.

«У вас в коммунистах оказались агенты Ходорковского, последователи Навального, и ты мне начинаешь рассказывать дать власть этим коммунистам. Да вам дай, вы страну разбазарите», — подытожил Соловьёв.