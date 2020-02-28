Багдад, , 07:21 — REGNUM В парламенте Ирака отложили голосование по вопросу утверждения нового кабинета министров, об этом 28 февраля сообщает Rudaw.

Причиной тому стало отсутствие кворума — на заседание пришли 120 депутатов, вместо 165 необходимых. Голосование отложено до субботы 29 февраля.

Ряд курдских и суннитских парламентариев, а также некоторая часть шиитов, не поддержали нового премьер-министра страны Мохаммеда Аллави. Когда глава правительства прибыл в парламент, его встречал не спикер Мухаммед аль-Халбоуси, а один из его заместителей.

Как сообщало ИА REGNUM, политический кризис в Ираке продолжается с октября 2019 года, когда в стране начались акции протеста. В результате столкновений на улицах прежнее правительство вынуждено было уйти в отставку.

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