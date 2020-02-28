Вашингтон, , 06:58 — REGNUM Находящийся в американской тюрьме российский летчик Константин Ярошенко по телефону подтвердил дипломатам РФ, что ему не оказывается медицинская помощь, хотя, возможно, он перенёс микроинсульт. Об этом 28 февраля на своей странице в Facebook сообщает посольство России в США.

«Поражает, что в этих условиях неоднократные обращения попросту проигнорированы. Россиянину предлагается дождаться врача в течение одной-двух недель», — говорится в сообщении.

Как заявляют дипломаты, такой подход со стороны властей «категорически неприемлем» и является «вопиющим нарушением прав человека».

В посольстве РФ отметили, что ожидают ответа госдепартамента на ноту от 26 февраля и «разочарованы глухим молчанием правозащитных организаций», к которым дипломаты обращались.

Как сообщало ИА REGNUM, российские дипломаты призвали власти США оказать срочную медицинскую помощь находящемуся в американской тюрьме российскому лётчику Константину Ярошенко, у которого резко ухудшилось самочувствие. Россия ожидает, что лётчику проведут обследование и безотлагательно назначат лечение.

Напомним, в 2011 году американский суд приговорил Ярошенко к 20 годам тюрьмы за намерение переправить крупную партию наркотиков. Лётчик не признает себя виновным.

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