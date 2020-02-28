Москва, , 06:57 — REGNUM Решение турецкого руководства перестать ограничивать поток беженцев из Сирии в Европу значительно укрепит позиции канцлера Германии Ангелы Меркель на своем посту и отпугнет всех желающих занять ее место. Об этом написал в своем Telegram-канале журналист и политолог Александр Сосновский.

«Открыв морские шлюзы, Эрдоган укрепил Ангелу Меркель. Если миграционный поток хлынет в Европу, кресло канцлера превратится в катапульту и ни один кандидат добровльно в него не сядет», — написал он.

Напомним, пресс-секретарь правящей турецкой Партии справедливости и развития, которую возглавляет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Омер Челик заявил, что Анкара больше не намерена препятствовать мигрантам, пытающимся бежать на территорию Европы.

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