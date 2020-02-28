Анкара, , 07:37 — REGNUM Вице-президент Турции Фуат Октай пригрозил президенту Сирии Башару Асаду, заявив, что он заплатит высокую цену за нападение на турецких военных, об этом 28 февраля сообщает Anadolu Ajansi.

Политик назвал Асада главой террористического государства, а также военным преступником.

«Глава террористического государства Асад, который войдет в историю как военный преступник, заплатит высокую цену за коварное нападение», — цитирует издание слова вице-президента.

Разъяснений по поводу того, почему правительственные войска, сражающиеся с преступными группировками в Идлибе, именуются террористическими, Октай не дал.

Напомним, вооруженные силы Турции активно поддерживают террористов в сирийском Идлибе, что не позволяет урегулировать конфликт в стране. Очередной удар правительственных войск по позициям бандитов привел к гибели десятков турецких военных, незаконно находящихся на территории Сирии.

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