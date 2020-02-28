Анкара, , 06:42 — REGNUM Партия националистического движения Турции поддержит любое решение правительства страны в отношении ситуации в сирийской провинции Идлиб. Об этом 28 февраля сообщает Anadolu Ajansi.

Глава партии Девлет Бахчели отметил в комментарии изданию, что ситуация на северо-западе Сирии угрожает национальной безопасности Турции. Как именно, он уточнять не стал.

Напомним, вооруженные силы Турции осуществляют интервенцию на территории Сирии, поддерживая террористов в сирийском Идлибе. Данный факт пришел к резкой эскалации напряженности, стоившей обеим сторонам конфликта человеческих жизней.

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