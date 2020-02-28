Петропавловск-Камчатский, , 06:52 — REGNUM Губернатор Камчатки Владимир Илюхин в эфире регионального радио заверил, что инициированный им закон о максимальном ограничении акций протеста необходим для обеспечения безопасности, а политика там не при чём.

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«Поправки, которые мы внесли, направлены на решение вопросов безопасности. Они не связаны с политическими вопросами», — привело слова Илюхина ИА Кам 24.

Владимир Илюхин разъяснил радиослушателям, что, например, здание правительства Камчатского края находится рядом с дорогой и автостоянкой. Поэтому, по разумению губернатора, проведение там митингов в будни опасно для самих горожан.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Камчатки в очередной раз потребовал предельно ограничить в регионе все акции протеста. Ранее, в мае 2019 года, их уже ограничили, но поправки в региональный закон отменили после вмешательства Конституционного суда. Сейчас власти региона хотят фактически запретить все протестные действия, законопроект уже одобрен фракцией «Единой России» в Заксобрании Камчатки.