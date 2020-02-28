Токио, , 06:44 — REGNUM В Бейрут для переговоров о выдаче бежавшего в Ливан бывшего главы автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона отправляется заместитель министра юстиции Японии Хироюки Ёсииэ. Об этом 28 февраля министр юстиции Масако Мори сообщила на пресс-конференции в Токио.

По её словам уже 2 марта Ёсииэ проведёт переговоры по этому вопросу в Бейруте.

«Мы хотим разъяснить ливанским властям нашу юридическую систему и добиться их сотрудничества», — подчеркнула Мори.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января токийская прокуратура получила очередной ордер на арест экс-главы автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона, в настоящее время находящегося в Ливане. Также были получены ордера на арест ещё трёх человек, причастных к побегу Гона из Японии, включая бывшего сотрудника американского спецназа из подразделения «зелёные береты» Майкла Тэйлора.

Власти Ливана до последнего времени игнорировали обращения Токио через Интерпол о выдаче Карлоса Гона.

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