Лондон, , 05:53 — REGNUM Депутат парламента Великобритании Халид Махмуд выразил озабоченность насилием в индийской столице, городе Нью-Дели, об этом 28 февраля сообщает Geo TV.

«Дели сгорает от индуистского экстремизма, в результате которого погибли десятки человек, сотни получили ранения», — отметил в комментарии изданию парламентарий, забывший добавить, что в беспорядках участвуют также мусульмане.

Как сообщало ИА REGNUM, беспорядки в индийской столице вспыхнули 23 февраля, причиной тому стал закон о гражданстве, предоставляющие право его упрощенного получения религиозным меньшинствам Бангладеш, Афганистана и Пакистана.

Мусульманское население Индии считает закон дискриминационным, что и вызывает с их стороны его неприятие.

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