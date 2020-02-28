Петропавловск-Камчатский, , 05:47 — REGNUM Избирком Камчатского края уверен в том, что Владимир Илюхин работает губернатором только один срок и поэтому имеет право баллотироваться на эту должность ещё раз.

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Как сообщило ИА Кам 24, избирком края, отвечая на официальный запрос местного издания «Дело 41» о правомерности заявления Илюхина о том, что он пойдёт на выборы в сентябре 2020 года, сообщил, что в 2011 году губернатором его утвердили депутаты Заксобрания по рекомендации президента России. А в 2015 году Илюхин одержал победу в прямых выборах. По версии избиркома, 2011 год не считается и Илюхин имеет право баллотироваться вновь.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Камчатки Илюхин убеждён, что имеет право на третий срок. Между тем, в уставе Камчатского края записано: губернатор Камчатского края избирается сроком на пять лет и не может замещать эту должность более двух сроков подряд.