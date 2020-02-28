Вашингтон, , 05:52 — REGNUM В США призвали к немедленному прекращению боевых действий в сирийском Идлибе, об этом 28 февраля сообщает Anadolu Ajansi со ссылкой на источник.

«Мы поддерживаем Турцию, являющуюся нашим союзником по НАТО и продолжаем призывать к немедленному прекращению наступления со стороны режима Асада и сил России и Ирана», — отметил источник.

Дипломатический источник подчеркнул, что Вашингтон рассматривает варианты поддержки Турции.

Напомним, вооруженные силы Турции активно поддерживают террористов в сирийском Идлибе, данный факт стал причиной конфронтации между Анкарой и Дамаском, вылившейся в текущую эскалацию насилия.

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