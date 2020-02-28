Нью-Йорк, США, , 05:17 — REGNUM Незамедлительно прекратить огонь в сирийской провинции Идлиб призывает стороны конфликта генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Об этом 27 февраля сообщает его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

По его словам, Гутерриш «с большой обеспокоенностью» наблюдает эскалацию в Сирии, приведшую к гибели десятков турецких военных в результате воздушного удара.

«Генеральный секретарь вновь призывает к незамедлительному прекращению огня и выражает обеспокоенность риском гибели мирных жителей в результате военных действий», — заявил Дюжаррик.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате атаки в Идлибе турецкая армия потеряла по меньшей мере 29 своих военнослужащих. Власти Турции обвинили в инциденте сирийских военных. После проведения экстренного совещания под руководством Эрдогана и ряда международных консультаций в Анкаре заявили о готовности объявить военное положение.

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