Багдад, , 05:51 — REGNUM В результате взрыва в иракской столице, городе Багдад погибли по меньшей мере двое человек, об этом 28 февраля сообщает Kurdistan.ru.

Инцидент произошел на рыночной площади на юге Багдада. Также от взрыва пострадали трое человек, в настоящее время им оказывается вся необходимая помощь.

Ответственность за преступление пока не взяла ни одна преступная группировка, однако полиция подозревает в теракте боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, власти Ирака еще в декабре 2017 года рапортовали о полной победе над преступной группировкой, тем не менее террористы продолжают представлять серьезную угрозу для страны.

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