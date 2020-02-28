Анкара, , 04:40 — REGNUM Видео воздушных операций, проводимых Вооруженными силами Турции в сирийской провинции Идлиб, опубликовал 28 февраля турецкий телеканал TRT Haber.

На кадрах представлены атаки с воздуха по машинам, принадлежащим военным Сирии за 17 дней операции.

В издании отмечают, что за это время Турция уничтожила 55 танков, три вертолета, 18 единиц бронетехники и 29 гаубиц, шесть складов с боеприпасами, а также нейтрализовала более 1700 военнослужащих.

Ранее, напомним, в результате атаки в Идлибе армия Турции потеряла по меньшей мере 29 своих солдат. Анкара обвинила в инциденте сирийских военных. После проведения экстренного совещания под руководством Эрдогана и ряда международных консультаций в Турции заявили о готовности объявить военное положение.

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