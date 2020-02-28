Вашингтон, , 04:35 — REGNUM Сенатор от Республиканской партии США Марко Рубио поддержал президента Турции Реджепа Эрдогана в его агрессии в сирийской провинции Идлиб, об этом он 28 февраля сообщил на своей странице в Twitter.

«Эрдоган находится здесь по праву», — подчеркнул Рубио, не объяснив о каком праве идет речь.

Политик также отметил, что вероятность прямого военного столкновения между Турцией с одной стороны и Россией и Сирией с другой — растет с каждым часом.

Напомним, ситуация в сирийском Идлибе значительно осложнилась. Вооруженные силы Турции, поддерживающие террористов в провинции понесли значительные потери, после удара правительственных ВВС.

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