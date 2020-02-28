Вашингтон, , 04:34 — REGNUM Отказаться от российских зенитных ракетных комплексов С-400 в связи с ситуацией в сирийской провинции Идлиб призвала власти Турции постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон в ходе своего брифинга с журналистами в Госдепартаменте. Об этом 27 февраля сообщает пресс-служба ведомства.

По словам Хатчисон, США всеми путями пытались объяснить своему союзнику, что хотят остаться в альянсе с Турцией, но при этом Турция «не может иметь российскую систему ПРО в самом центре своей страны и при этом обеспечивать взаимодействие с союзниками».

Хатчисон выразила надежду, что президент Эрдоган поймёт, что США «являются союзником их прошлого и будущего», и что им следует отказаться от С-400.

По словам американского постпреда, турки должны видеть «что такое Россия и что она делает сейчас». И это должно перевесить всё происходящее сейчас между Турцией и Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля министр обороны Турции подчеркнул, что обострение в Идлибе никак не повлияет на соглашение с Россией по зенитно-ракетным комплексам С-400. Акар не сомневается, что комплексы вскоре встанут на боевое дежурство в Турции.

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