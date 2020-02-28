Стамбул, Турция, 28 февраля 2020, 04:19 — REGNUM Турецкая полиция установила железные заграждения вокруг здания генерального консульства России в Стамбуле после начавшейся здесь акции протеста, 28 февраля передает агентство Anadolu.
У здания дипмисии дежурит полицейский спецназ. Собравшиеся у генконсульства выражают протест против действий России и Сирии на сирийской территории.
Как сообщало ИА REGNUM, в результате авиаудара ВВС Сирии в сирийском Идлибе по опорному пункту турецких военных погибли 22 военнослужащих армии Турции.
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