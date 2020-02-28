Анкара, , 04:00 — REGNUM Турция запросит проведение консультационной встречи НАТО в связи с атакой на своих военных в сирийской провинции Идлиб, заявил 28 февраля директор по коммуникациям президента Реджепа Тайипа Эрдогана Фахреттин Алтун в эфире турецкого телевидения.

«Мы призываем все международное сообщество выполнить свой долг», — сказал он.

В свою очередь, пресс-секретарь возглавляемой Эрдоганом Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик заявил, что страны НАТО должны поддержать Турцию в связи с новым обострением.

Ранее, напомним, в результате атаки в Идлибе армия Турции потеряла по меньшей мере 29 своих солдат. Анкара обвинила в инциденте сирийских военных. После проведения экстренного совещания под руководством Эрдогана и ряда международных консультаций в Турции заявили о готовности объявить военное положение.

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