Париж, , 04:01 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон осудил события в сирийской провинции Идлиб, расположенной на северо-западе страны, об этом 28 февраля сообщает Anadolu Ajansi.

«Атаки Башара Асада и его сторонников — это не борьба с терроризмом, а гуманитарный скандал», — цитирует издание слова Макрона, произнесенные на пресс-конференции в городе Неаполь.

Президент Франции высказал точку зрения, в соответствии с которой, удары вооруженных сил Сирии по террористам и турецким военным — это атаки по мирным гражданам.

Напомним, ситуация в сирийском Идлибе последние недели была напряженной, что в конечном итоге вылилось в прямое столкновение между сирийскими военными и турецкими войсками. С обеих сторон есть жертвы.

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