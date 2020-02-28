Анкара, , 03:39 — REGNUM Турецкие войска атаковали конвой вооруженных сил Сирии на востоке провинции Идлиб, сообщает газета Sabah со ссылкой на осведомленный источник.

По его данным, колонна сирийской армии двигалась по международной автостраде М-5. В этот момент по колонне нанесли удар турецкие войска. В результате атаки конвой сирийских военных был уничтожен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Politic Türk со ссылкой на источники сообщил, что Турция готовится официально объявить войну Сирии. По их данным, соответствующее заявление сделает турецкий парламент 28 февраля.