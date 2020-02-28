Петропавловск-Камчатский, , 04:00 — REGNUM Журналисты и блогеры независимого TVK «Камчатка» выложили в YouTube ролик под названием Камчатская фабрика троллей, в котором рассказали о том, что правительство региона создало и финансирует структуру, единственной задачей которой является нивелирование критики в адрес губернатора Владимира Илюхина и его правительства. Тратят власти на это десятки миллионов бюджетных рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в TVK «Камчатка».

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Параллельно журналисты направили официальные заявления в прокуратуру региона и Контрольно-счётную палату Камчатского края с просьбой проверить законность расходования средств.

«В 2019 году Агентство по внутренней политике правительства Камчатского края учредило некое АНО «Камчатский аналитический центр». Как заявлено на официальном сайте правительства, эта структура должна «нивелировать информационные угрозы в сфере общественно — политических отношений, а также противодействовать экстремизму». Что же на деле? А на деле целая сеть «троллей» занята тем, что в неимоверном количестве распространяет в социальных сетях положительные оценки работы губернатора и правительства края под материалами, в которых камчатцы власть критикуют», — рассказал журналист TVK «Камчатка» Александр Зайцев.

Как выяснили журналисты (документы имеются в редакции ИА REGNUM), уже в апреле 2019 года «фабрика троллей» получила первые 14 млн рублей из бюджета Камчатки — бюджета, в котором хронически не хватает денег на строительство жилья, дорог, закупки необходимых для жизни пациентов больниц лекарств и прочего.

Александр Зайцев «В октябре того же 2019 года организация получает ещё 10 млн рублей. Мы сделали официальные запросы, получили ответы. В отчете о деятельности этой структуры есть строчка: «отработка негативных комментариев». Понимаете: наше правительство за наши деньги даёт задание «забивать» любую критику в свой адрес в социальных сетях! А люди в последний год всё удивляются: откуда в соцсетях взялась лавина слащаво-восторженных отзывов о губернаторе Илюхине и его команде! Но самое удивительное даже не это. Мы сделали ещё один запрос и получили ещё один ответ. В строке отчёта об отработке негативных комментариев — прочерк! То есть, деньги, миллионы из бюджета заплачены, но за них ничего не делается! Как бы смешно это не звучало. На наш взгляд тут вполне видны статьи УК РФ — например, нецелевое расходование бюджетных средств».

За бюджетные миллионы, чтобы хоть как-то оправдать огромные затраты, в Instagram были созданы два паблика. Напомним, «Камчатский аналитический центр», согласно официальному заявлению властей, должен противодействовать экстремизму.

Александр Зайцев «Мы внимательно изучили эти паблики. И что мы там увидели? Огромное количество весьма грязных комментариев в адрес президента России. Вот это финансируется теперь из бюджета Камчатки? Мы изучили профили основных комментаторов — если верить информации, указанной в них, это жители Средней Азии».

На официальный запрос журналистов руководство «Камчатского аналитического центра» ответило, что указанные паблики не являются его продуктом. Однако у журналистов имеются документы, доказывающие обратное.

По информации TVK «Камчатка», в 2020 и 2021 годах камчатской «фабрике троллей» будет выделено из бюджета по 36 млн рублей.

В настоящее время проверку деятельности странной структуры проводят прокуратура и КСП.

Как сообщало ИА REGNUM, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в ходе визита на Камчатку подверг резкой критике деятельность губернатора Владимира Илюхина и его команды, а экономический блок рекомендовал уволить в полном составе.

Накануне визита полпреда Илюхин внёс в Заксобрание края законопроект, который фактически запрещает в регионе все акции протеста. Отрицательное заключение на законопроект дали прокуратура края и управление Минюста в регионе. Но единороссы, которых в Заксобрании большинство, приняли его в первом чтении, пообещав «доработать».