Анкара, , 03:31 — REGNUM Турция при проведении военной операции будет считать сирийские войска «вражескими целями», заявил 28 февраля пресс-секретарь возглавляемой президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик. Об этом пишет газета Sabah.

«Турция теперь признает всех военных режима (президента Сирии Башара Асада) вражескими целями», — объявил представитель партии Эрдогана.

Он добавил, что Анкара также не сможет сдерживать поток сирийских беженцев в Европу, подтвердив сообщения в СМИ на эту тему.

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Ранее Турция атаковала ряд позиций сирийской армии в ответ на обстрел своих солдат в Идлибе. Атака Сирии и гибель турецких военных стали поводом экстренного совещания в Анкаре, на котором было принято решение о переходе к масштабной военной операции.

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