Анкара, , 03:28 — REGNUM Проблемы с доступом к социальным сетям Facebook, Twitter, Instagram и видеохостингу YouTube испытывают пользователи Турции после информации о гибели 22 турецких военных в Идлибе при ударе сирийских ВВС, свидетельствуют данные специализированного портала NetBlocks.

Кроме того, жители страны столкнулись с трудностями в использовании мобильного интернета и сервисов Google.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 февраля, по данным арабских СМИ, власти Турции ограничили доступ к сервису Twitter со стороны провайдера Turk Telekom на всей территории страны.

Также напомним, подобные по масштабам блокировки соцсетей уже происходили в Турции во время попытки военного переворота летом 2016 года.

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