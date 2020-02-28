Приштина, , 08:44 — REGNUM 27 февраля заместитель премьер-министра Косово Альбина Курти Авдулла Хоти заявил, что план о снятии пошлины 100% и введении режима взаимности в отношениях с Сербией, представленный Курти на пресс-конференции вечером того же дня, не был одобрен партнерами «Движения за самоопределения» (главой которого является Курти) по правящей коалиции — «Демократической лигой Косово», представителем которой является он сам. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

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«Постановления правительства принимаются на заседании правительства, а не на пресс-конференциях. Ни одно решение не может выставляться без согласования с партнерами по правящей коалиции», — заявил Хоти.

По словам Хоти, громкие заявления, сделанные Курти на пресс-конференции 27 февраля являются лишь «предложением премьер-министра, соответствующим его пониманию пошлины и режима взаимности».

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Ранее в тот же день Хоти обратился к премьер-министру с требованием немедленно отменить пошлину 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины, дабы не нанести ущерба отношениям с США и ЕС.