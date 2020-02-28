Приштина, , 08:33 — REGNUM 27 февраля глава правительства односторонне отделившегося от Сербии края Косово Альбин Курти получил поздравительную телеграмму от премьер-министра Греческой республики Кириакоса Мицотакиса.

Албанское новостное агентство Telegrafi приводит текст телеграммы:

«Уважаемый господин Курти,

Хочу поздравить вас с избранием на пост премьер-министра и пожелать вас всяческих успехов!

Как вы знаете, Греция всегда являлась защитницей европейской перспективы для Западных Балкан ради укрепления стабильности и процветания нашего общего региона, Юго-Восточной Европы.

Я убежден в том, что проведение Приштиной необходимых реформ в соответствии с рекомендациями ЕС, продолжение диалога между Приштиной и Белградом, облегченного ЕС, а также воздержание от таких действий, которые нарушили бы добрососедские отношения, укрепят вашу европейскую перспективу. Греция поддержит активно поддерживать устремления народа Косово в этом направлении».

Напомним, Греция является одним из пяти государств ЕС, которые не признали независимость Косово.

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