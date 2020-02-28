Вашингтон, , 03:04 — REGNUM Посольство России в Вашингтоне пригласило официальных лиц из США посетить Крым, сообщает пресс-служба российского диппредставительства на странице в Facebook.

Дипломаты отмечают, что с момента воссоединения Крыма с Россией американские должностные лица так и не посетили полуостров, чтобы ознакомиться с реальным положением дел.

«Со своей стороны, готовы принять представителей администрации в официальном статусе в Республике Крым и Севастополе. Уверены, что после такого визита все озабоченности Вашингтона будут навсегда сняты», — подчеркивают в посольстве.

Также российские дипломаты сообщили, что в скором времени в Симферополе будет достроена соборная мечеть и на ее открытии они были бы рады увидеть гостей из Соединенных Штатов. Посольство РФ также подчеркнуло, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт окончательно и бесповоротно.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 февраля госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию «вернуть» Крым. Он добавил, что США никогда не признают воссоединение Крыма с Россией.

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